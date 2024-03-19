Dolar ve euro bugün ne kadar? İşte döviz kurları

11 Mart'ta 32 lirayı gören dolar, yükselişini sürdürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 32,3370 lira, euro ise 35,1300 lira seviyesinden güne başladı.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Para ve altın piyasalarında yatırımcılar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü açıklayacağı politika faizi kararının ne olacağını merak ediyor. Kurumun 21 Mart Perşembe günü Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararının yüzde 45 olan faizi sabit tutması beklenirken farklı bir karar alması sürpriz olarak yorumlanıyor.

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklenti yüzde 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 olmuş, 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıkmıştı.