Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte döviz kurunda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 32,3020 liradan, euro ise 35,1710 liradan haftaya başladı. Haftanın son işlem günü olan cuma günü dolar 32,2190 TL'den, euro ise 35,1450 TL'den kapanmıştı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

21 Mart Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi kararını açıklayacak. Geçen ay yüzde 45'te sabit tutulan faizin bu ay da sabit bırakılması tahmin ediliyor.

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklenti yüzde 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 olmuş, 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıkmıştı.

FED FAİZ İNDİRİMLERİNE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ABD Merkez Bankasının (Fed), bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik devam ederken, bu hafta küresel bazda para politikasına ilişkin soru işaretlerin sınırlı da olsa azalabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik ihtimallerin zayıfladığını anımsatarak, çarşamba günü bankanın faiz kararını açıklamasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.