İstanbul serbest piyasada dolar ve euro güne yükselişle başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 32,2080 liradan, avro 35,1170 liradan güne başladı. Dolar ve euro, önceki güne göre yükseliş gösterdi.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,2080 liradan, avro 35,1170 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,2060 liradan alınan dolar, 32,2080 liradan satılıyor. 35,1150 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 35,1170 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 32,1950 lira, avronun satış fiyatı ise 35,0170 lira olmuştu.