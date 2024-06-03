İstanbul serbest piyasada dolar ve euro düşüşte
İstanbul serbest piyasada dolar 32,1950 liradan, avro 34,9430 liradan haftaya başladı. Cuma gününe göre dolar ve euroda düşüş yaşandı.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,1950 liradan, avro 34,9430 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 32,1930 liradan alınan dolar, 32,1950 liradan satılıyor. 34,9410 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,9430 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 32,2160 lira, avronun satış fiyatı ise 35,0330 lira olmuştu.