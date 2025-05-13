İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan deprem
PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! MİT adım adım takip edecek

Gözler 2. aşamada! MİT takip edecek, elebaşları için kritik karar
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia
DEM Parti MYK'sı süreci ele aldı: İmralı'yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek

DEM Parti tarihi kararın ardından harekete geçiyor

İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avronun Güncel Değerleri

İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avronun Güncel Değerleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 38,7990 liradan, avro 43,1560 liradan işlem görüyor. Dolar ve avronun dünkü değerleriyle karşılaştırıldığında küçük dalgalanmalar gözlemleniyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,7990 liradan, avro 43,1560 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,7970 liradan alınan dolar, 38,7990 liradan satılıyor. 43,1540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,1560 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,7640 lira, avronun satış fiyatı ise 43,1600 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balık Ayhan hayatını kaybetti

Balık Ayhan hayatını kaybetti
Akaryakıta çifte zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geliyor
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti

Yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.