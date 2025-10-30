İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları Güncelledi
İstanbul serbest piyasada dolar 41,9540 liradan, avro ise 48,9030 liradan satılmaya başlandı. Önceki gün dolara 41,9180, avroya ise 48,8510 lira değeri verilmişti.
Serbest piyasada 41,9520 liradan alınan dolar, 41,9540 liradan satılıyor. 48,9010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,9030 lira oldu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi