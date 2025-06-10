İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 39,2890 lira, avro ise 44,8620 liradan haftaya başladı. Doların satış fiyatı bir önceki güne göre artış gösterdi.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,2890 liradan, avro 44,8620 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 39,2870 liradan alınan dolar, 39,2890 liradan satılıyor. 44,8600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,8620 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 39,1310 lira, avronun satış fiyatı ise 44,9010 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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