İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 39,2350 liradan, avro ise 44,5890 liradan güne başladı. Doların önceki gün satışı 39,1000 lira, avronun satışı ise 44,5220 lira olarak kaydedilmişti.
İstanbul serbest piyasada dolar 39,2350 liradan, avro 44,5890 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 39,2330 liradan alınan dolar, 39,2350 liradan satılıyor. 44,5870 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,5890 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 39,1000, avronun satış fiyatı ise 44,5220 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi