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İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları

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İstanbul serbest piyasasında dolar 37,9730 liradan, avro ise 41,7080 liradan işlem görmeye başladı. Önceki gün dolar 38,0110 lira, avro ise 42,0200 lira seviyesindeydi.

İstanbul serbest piyasada dolar 37,9730 liradan, avro 41,7080 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 37,9710 liradan alınan dolar, 37,9730 liradan satılıyor. 41,7060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 41,7080 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,0110 lira, avronun satış fiyatı ise 42,0200 lira olmuştu.

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Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
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