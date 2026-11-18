İstanbul serbest piyasada dolar 50,4410 liradan, avro 55,4360 liradan güne başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 50,4410 liradan, avro 55,4360 liradan güne başladı. Doların alış fiyatı 50,4390, satışı 50,4410 lira; avronun alışı 55,4340, satışı 55,4360 lira oldu; dün satış fiyatları dolar için 50,4200, avro için 55,4100 liraydı.
İstanbul serbest piyasada dolar 50,4410 liradan, avro 55,4360 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 50,4390 liradan alınan dolar, 50,4410 liradan satılıyor. 55,4340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,4360 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 50,4200 lira, avronun satış fiyatı ise 55,4100 lira olmuştu.
Kaynak: AA