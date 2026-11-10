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İstanbul serbest piyasada dolar 50,2360 liradan, avro 56,3850 liradan satılıyor

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İstanbul serbest piyasada dolar 50,2360 liradan, avro 56,3850 liradan güne başladı. Doların alış fiyatı 50,2340 lira, avronun alış fiyatı 56,3830 lira olurken dün satış fiyatları sırasıyla 50,1830 ve 56,2830 liraydı.

İstanbul serbest piyasada dolar 50,2360 liradan, avro 56,3850 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 50,2340 liradan alınan dolar, 50,2360 liradan satılıyor. 56,3830 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,3850 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 50,1830 lira, avronun satış fiyatı ise 56,2830 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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