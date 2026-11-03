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İstanbul serbest piyasada dolar 49,9970 liradan, avro 55,9990 liradan güne başladı

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İstanbul serbest piyasada dolar 49,9950 liradan alınıp 49,9970 liradan satılırken, avro 55,9970 liradan alınıp 55,9990 liradan satılıyor. Dün doların satış fiyatı 49,9660 lira, avronun satış fiyatı ise 56,0780 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,9970 liradan, avro 55,9990 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 49,9950 liradan alınan dolar, 49,9970 liradan satılıyor. 55,9970 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,9990 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 49,9660 lira, avronun satış fiyatı ise 56,0780 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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