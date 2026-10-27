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İstanbul serbest piyasada dolar 49,7870 liradan, avro 55,6840 liradan güne başladı

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İstanbul serbest piyasada dolar 49,7870 liradan, avro 55,6840 liradan güne başladı; dolar 49,7850 liradan alınıp 49,7870 liradan satılıyor. Dün doların satış fiyatı 49,7620 lira, avronun satış fiyatı 55,6690 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,7870 liradan, avro 55,6840 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 49,7850 liradan alınan dolar, 49,7870 liradan satılıyor. 55,6820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,6840 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 49,7620 lira, avronun satış fiyatı ise 55,6690 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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