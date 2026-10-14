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İstanbul serbest piyasada dolar 49,3880 liradan, avro 55,3980 liradan güne başladı

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İstanbul serbest piyasada dolar 49,3880 liradan, avro 55,3980 liradan güne başladı. Dolar 49,3860 liradan alınıp 49,3880 liradan satılırken avro 55,3960 liradan alınıp 55,3980 liradan satılıyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,3880 liradan, avro 55,3980 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 49,3860 liradan alınan dolar, 49,3880 liradan satılıyor. 55,3960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,3980 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 49,3670 lira, avronun satış fiyatı ise 55,3050 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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