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İstanbul serbest piyasada dolar 49,3390 liradan, avro 55,3120 liradan haftaya başladı

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İstanbul serbest piyasada dolar 49,3390 liradan, avro 55,3120 liradan haftaya başladı. Dolar 49,3370 liradan alınıp 49,3390 liradan satılırken avro 55,3100 liradan alınıp 55,3120 liradan satılıyor; cuma günü doların satışı 49,3430, avronun satışı 55,2490 liraydı.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,3390 liradan, avro 55,3120 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 49,3370 liradan alınan dolar, 49,3390 liradan satılıyor. 55,3100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,3120 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 49,3430 lira, avronun satış fiyatı ise 55,2490 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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