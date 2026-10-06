Haberler

İstanbul serbest piyasada dolar 49,1780 liradan, avro 55,1920 liradan güne başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 49,1780 liradan, avro 55,1920 liradan güne başladı. Doların alış fiyatı 49,1760 lira, avronun alış fiyatı 55,1900 lira olurken dün satış fiyatları sırasıyla 49,1590 ve 55,0560 liraydı.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,1780 liradan, avro 55,1920 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 49,1760 liradan alınan dolar, 49,1780 liradan satılıyor. 55,1900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,1920 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 49,1590 lira, avronun satış fiyatı ise 55,0560 lira olmuştu.

Kaynak: AA
Bu haber 63 sitede yayınlandı.
Türkan Şoray'dan Göksel Arsoy'a duygusal veda

İlk filmlerini onunla çevirmişti: Sultan, Altın Çocuk'a veda etti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş tutuklandı

İstanbul'da CHP'li belediye başkanının ardından vekili de tutuklandı
TFF'den 7 kulübe puan silme cezası

TFF'den 7 kulübe puan silme cezası
Petek Dinçöz yeni şarkısı için çalışmalara başladı, yıllar önceki imajına geri döndü

Yıllar ona uğramıyor! Ünlü şarkıcı son haliyle hayran bıraktı
Addison Rae'nin cesur tarzı sınırları zorladı

Amerikalı şarkıcı cesur tarzıyla sınırları zorladı!
Nihat Kahveci İtalya mağlubiyeti sonrası isyan etti: Biz kimi yeneceğiz ya?

Ünlü yorumcu canlı yayında "Biz kimi yeneceğiz ya?" diyerek isyan etti
Cem Yılmaz'dan aile pozu! 'Allah saklasın' notuyla paylaştı

Üç kuşak aile pozu! Altına bakın ne yazdı
Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı

TikTok'taki sözleri başını yaktı! Peker'in paylaşımı dikkat çekti