İstanbul serbest piyasada dolar 49,1780 liradan, avro 55,1920 liradan güne başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul serbest piyasada dolar 49,1780 liradan, avro 55,1920 liradan güne başladı. Doların alış fiyatı 49,1760 lira, avronun alış fiyatı 55,1900 lira olurken dün satış fiyatları sırasıyla 49,1590 ve 55,0560 liraydı.
İstanbul serbest piyasada dolar 49,1780 liradan, avro 55,1920 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 49,1760 liradan alınan dolar, 49,1780 liradan satılıyor. 55,1900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,1920 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 49,1590 lira, avronun satış fiyatı ise 55,0560 lira olmuştu.
Kaynak: AA