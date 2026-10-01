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İstanbul serbest piyasada dolar 49,0330 liradan, avro 55,6060 liradan güne başladı

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İstanbul serbest piyasada dolar 49,0330 liradan, avro 55,6060 liradan güne başladı; dolar 49,0310 liradan alınırken 49,0330 liradan satılıyor. Avro 55,6040 liradan alınıp 55,6060 liradan satılırken dün doların satışı 49,0180, avronun satışı 55,6930 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,0330 liradan, avro 55,6060 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 49,0310 liradan alınan dolar, 49,0330 liradan satılıyor. 55,6040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,6060 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 49,0180 lira, avronun satış fiyatı ise 55,6930 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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