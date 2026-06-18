Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 46,4450 liradan, avro 53,4750 liradan güne başladı. Dün dolar 46,3170 lira, avro ise 53,8730 liradan kapanmıştı.
İstanbul serbest piyasada dolar 46,4450 liradan, avro 53,4750 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 46,4430 liradan alınan dolar, 46,4450 liradan satılıyor. 53,4730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,4750 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 46,3170 lira, avronun satış fiyatı ise 53,8730 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu