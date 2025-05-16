İstanbul Serbest Piyasa Döviz Kurları: Dolar ve Avrode Yükseliş

İstanbul Serbest Piyasa Döviz Kurları: Dolar ve Avrode Yükseliş
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İstanbul serbest piyasada dolar 38,8550 liradan, avro 43,5860 liradan güne başladı. Dünkü verilere göre doların satış fiyatı 38,6770 lira, avronun satış fiyatı ise 43,5110 lira olarak kaydedilmişti.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,8550 liradan, avro 43,5860 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,8530 liradan alınan dolar, 38,8550 liradan satılıyor. 43,5840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,5860 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,6770 lira, avronun satış fiyatı ise 43,5110 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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