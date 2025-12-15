Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 42,7000 liradan, avro ise 50,1550 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 42,6940, avronun satış fiyatı ise 50,0930 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 42,7000 liradan, avro 50,1550 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 42,6980 liradan alınan dolar, 42,7000 liradan satılıyor. 50,1530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,1550 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 42,6940, avronun satış fiyatı ise 50,0930 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi