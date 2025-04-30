İstanbul Serbest Piyasa Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 38,5010 liradan, avro 43,8200 liradan güne başladı. Doların satış fiyatı önceki güne göre artış gösterdi.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,5010 liradan, avro 43,8200 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,4990 liradan alınan dolar, 38,5010 liradan satılıyor. 43,8190 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,8200 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 38,4480 lira, avronun satış fiyatı ise 43,9130 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi