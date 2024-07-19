İstanbul Pastacılar Odası Başkanı Aykut Şener hayatını kaybetti.

İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aykut Şener (50) hayatını kaybetti. Bir süredir solunum yetmezliği yaşayan Aykut Şener, Şişli'deki bir hastanede geçirdiği ameliyat sonrası vefat etti. Ender Pastaneleri'nin sahibi de olan Şener'in cenazesi bugün (19 Temmuz) Fatih Camisi'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilecek. - İSTANBUL