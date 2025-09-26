İstanbul Medipol Üniversitesi'nden 2025-2026 Ek Yerleştirme Dönemi İçin Burs ve İndirim Olanakları

İstanbul Medipol Üniversitesi, 2025-2026 ek yerleştirme döneminde öğrencilere öğrencilere çeşitli burs ve indirim olanakları sunacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ek yerleştirme sürecinde adaylar, İstanbul Medipol Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans programları arasından, yerleşmek istedikleri programdan önceki tüm tercihlerini yapmaları ve yüzde 50 burslu kontenjandan yerleşmeleri halinde, ayrıca yüzde 40 oranında tercih indiriminden yararlanabilecek.

Uygulama kapsamında, tercih listesinde Medipol dışı en fazla iki farklı üniversite programına yer veren ve yine yüzde 50 burslu kontenjandan yerleşen adaylara ise yüzde 25 tercih indirimi uygulanacak.

Burslar öğrenim süresince geçerli

Üniversite, tercih indirimlerinin, zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı dahil olmak üzere öğrencinin normal öğrenim süresi boyunca geçerli olacağını bildirdi. Öğrenciler ayrıca öğrenim ücretlerini artış olmadan 12 taksit şeklinde ödeyebilecek.

Ek yerleştirme dönemi kontenjanları ve burs oranlarına üniversitenin resmi internet sitesinden ve tercih robotu aracılığıyla ulaşılabiliyor.