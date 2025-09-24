İstanbul Medipol Üniversitesi'nde İlber Ortaylı ile Yeni Akademik Yıl Başladı

İstanbul Medipol Üniversitesi'nde 2025-2026 akademik yılı, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın "Fatih Sultan Mehmed ve İstanbul" başlıklı dersiyle başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ortaylı, açılış dersinde Fatih Sultan Mehmed'in kişiliği ile İstanbul'un kültürel mirasını derinlemesine ele aldı. Ders, Rektör Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk'ün katılımıyla akademisyenler ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Açıklamada derste yaptığı konuşmaya yer verilen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmed'in Türk tarihindeki "dönüştürücü" rolüne dikkati çekti.

Türklerin tarih boyunca çok farklı coğrafyalarda hüküm sürdüğünü kaydeden Ortaylı, şu ifadelere yer verdi:

"Bu uzun tarihi olan milletin bir talihi de vardır, çok farklı coğrafyalarda hareket etmiştir. Bizim Ötüken Yaylası diye efsanevi olarak kullandığımız bir isim vardır. Türkler tarih yapan ama tarihçi olmayan bir millettir. Fatih Sultan Mehmed, 17 seferle Osmanlı İmparatorluğu'nun en çok sefere çıkan padişahıdır. Bu seferlerde karada olduğu kadar denizlerde de zafer kazanmıştır. Özellikle bugünkü Kuzey Ege Adaları'nı Osmanlı hakimiyetine katmıştır. Böylece nehir kıyısından başka bir şey bilmeyen bir milleti denizci bir kavme dönüştürmüştür. Coğrafya kaderdir diyoruz, kaderiniz iyi değilse değiştirirsiniz. Fatih Sultan Mehmet coğrafyayı değiştirmiştir."

"Fatih bilim ve dil bilgisiyle çağının çok ötesinde bir hükümdardır"

Ortaylı, Fatih Sultan Mehmed'in ilmi yönüne de değinerek, şöyle değerlendirmelerde bulundu:

"Fatih Sultan Mehmed'in tarih ve coğrafya değişimindeki rolü eşsizdir. Türk tarihi Fatih Sultan Mehmed'siz düşünülemez. Rönesans döneminde Doğu'da ve Batı'da görülen en parlak hükümdar tipidir. Batı ile kıyaslanamayacak kadar donanımlıdır. Astronomi bilir, matematik bilir, bu kayıtlarla sabittir. Coğrafyaya hakimdir. Yunanca, İtalyanca, Arapça ve Farsça bilmektedir. Ancak modern Türk tarihçilerin bu konuya ilgisi sınırlı kalmıştır. Daha çok Bizanslı ya da Venedikli tarihçiler Fatih'in bu yönlerini kayda geçirmiştir. Oysa Fatih, bilim ve dil bilgisiyle çağının çok ötesinde bir hükümdardır."