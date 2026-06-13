Haberler

İstanbul'daki havalimanları "zamanında kalkış" performansıyla Avrupa'nın zirvesinde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EUROCONTROL raporuna göre İstanbul Havalimanı yüzde 88, Sabiha Gökçen ise yüzde 87 zamanında kalkış performansıyla Avrupa'da ilk iki sırayı aldı.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları "zamanında kalkış" performanslarıyla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk iki sırada yer aldı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 1-7 Haziran'a ilişkin "Avrupa Havacılık Ağı Performans Raporu" yayımlandı.

İstanbul Havalimanı bu dönemde, yüzde 88 zamanında kalkış dakikliği performansıyla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı da yüzde 87 zamanında kalkış performansıyla ikinci oldu.

İstanbul'daki havalimanlarını Oslo Havalimanı yüzde 85, Kopenhag Havalimanı yüzde 84, Viyana Havalimanı yüzde 81 oranında zamanında kalkış performanslarıyla takip etti.

Antalya Havalimanı yüzde 78 zamanında kalkış dakikliği oranıyla 6'ncı sırada yer alırken, Londra Gatwick yüzde 61, Paris Charles de Gaulle yüzde 60, Atina yüzde 59, Palma de Mallorca yüzde 58, Lizbon yüzde 50 oranıyla Avrupa'nın en kötü zamanında kalkış dakikliği performansı kaydeden havalimanları olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü

Yurtta kan donduran görüntüler! Küçük çocuğun kabusu dakikalarca sürdü
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
Marmaray’da tekmeler yumruklar havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu

Marmaray vagonu boks ringine döndü!

Kanser nedeniyle ara verdiği üniversiteden 38 yıl sonra birincilikle mezun oldu

Kanser yüzünden bıraktığı okuldan 38 yıl sonra birincilikle mezun oldu
Sevdiğim Sensin'in Dicle'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu

Sere serpe bikinili pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu

Dünya Kupası tribünlerinde ilginç görüntü! İçeceğini telefonuyla içti

Görüntüsü olmasa kimse inanmaz! Şaşkınlık yaratan olay
16 yıl sonra çözüldü! Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı

16 yıllık korkunç sır çözüldü: Katil anne ve teyze!