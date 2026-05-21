Türk mutfağı İstanbul Havalimanı'nda tanıtılıyor

Türk Mutfağı Haftası kapsamında İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki İGA Lounge'da keşkek, içli köfte, baklava gibi Anadolu lezzetleri yolculara sunuldu. 'Bir Sofrada Miras' temalı etkinlik 27 Mayıs'a kadar sürecek.

TÜRK mutfağı haftası dolayısıyla İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki İGA Lounge'da Anadolu lezzetleri yerli ve yabancı yolcuların beğenisine sunuldu.

Havalimanı İşletmecisi İGA'nın terminal içindeki yeme-içme alanlarında hizmet veren TUM ve TRU şirketi tarafından kurulan tadım standında yolculara, Türk mutfağının geleneksel tatlarını yansıtan keşkek, içli köfte, humus, zeytinyağlı yaprak sarma, baklava ve tahinli helva gibi lezzetlerden sunum yapılıyor.

'Bir Sofrada Miras' temasıyla düzenlenen tadım etkinlikleri 27 Mayıs'a kadar devam edecek.

