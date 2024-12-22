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İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan goril yavrusu yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan goril yavrusu yakalandı
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda yapılan bir denetimde, nesli tükenmekte olan 'goril yavrusu'nu yakaladı. Goril yavrusu, ilgili birimlere teslim edildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan "goril yavrusu" yakaladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı.

İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan goril yavrusu yakalandı

NESLİ TÜKENMEK ÜZERE

Ekiplerce yapılan incelemede, kafes tipindeki kutuda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" olduğu belirlendi. Goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi
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