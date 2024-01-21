İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda, şüpheli görülen kargonun içerisinde piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabı X'ten, söz konusu operasyona ilişkin paylaşımda bulunuldu.

568 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonla 568 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğinin aktarıldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Bakanlık olarak, milletimizi ve onun özelinde geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucuya karşı korumak için elimizden gelen tüm gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. İllegal ticarete tevessül edenlere, sağlıklı yarınlarımıza kastedenlere fırsat vermeyecek, yaşama şansı tanımayacağız."

PİYASA DEĞERİ 68 MİLYON LİRA

Havalimanında ele geçirilen 568 kilogram ağırlığındaki uyuşturucunun piyasa değerinin ise 68 milyon lira olduğu öğrenildi.