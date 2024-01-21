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İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Gümrük muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu. Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanlık olarak, milletimizi ve onun özelinde geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucuya karşı korumak için elimizden gelen tüm gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda, şüpheli görülen kargonun içerisinde piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabı X'ten, söz konusu operasyona ilişkin paylaşımda bulunuldu.

568 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonla 568 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğinin aktarıldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Bakanlık olarak, milletimizi ve onun özelinde geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucuya karşı korumak için elimizden gelen tüm gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. İllegal ticarete tevessül edenlere, sağlıklı yarınlarımıza kastedenlere fırsat vermeyecek, yaşama şansı tanımayacağız."

PİYASA DEĞERİ 68 MİLYON LİRA

Havalimanında ele geçirilen 568 kilogram ağırlığındaki uyuşturucunun piyasa değerinin ise 68 milyon lira olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Uyuşturucu Ticareti İstanbul Havalimanı Güvenlik Uyuşturucu Suç Operasyon Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Demir Acer :

O ucak yüzde yüz Diyarbakır, Hakkâri veya Van dan havalanmış tır )))

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Demir Acer :

Ve o illerin hava alanlarında kökten bir temizlik şart. Onlarin izni olmadan uçaklara dinek bile giremez, onlar çözülsün arkasi corap söküğü gibi gelir, baronu alicisi ekicisi torbacisi,.

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Erol Gergin:

bence Dalaman veya Antalya hatta Bodrum dan havalanmış tır.

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hakan sorgular:

568 kiloyu oraya nasıl sokmuş hangi cesaretle kimler getirmiş kimden destek almışlar biz tırnak çıkısıyla bile giremiyoruz mesela arkasını araştırın tabi adalet varsa

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Arif Yildirim:

Tamamda bunları hangi ulkenin havaalanindan nasıl geçti?3 Maymunumu oynamışlar? Normal vatandaşı dikik dikik arayanlar yok bilmem bir kac kg fazla gelince fazla fazla para isterler.Her şey bir garip.

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Demir Acer :

Hakkari Van veya Diyarbakır)) fazla uzalarda arama)

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ekrem celebi :

Bu kadar uyusturucuyu hic bir akilli adam hava alanindan sokmaya calismaz bu iste bit enigi var.veya ust duzey kisiler var

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Dr.Kimbel:

Peki nerden geliyor bu zehir

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