İstanbul Havalimanı günlük 1603 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 29 Haziran-5 Temmuz'da günlük ortalama 1603 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 29 Haziran-5 Temmuz'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1603 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1398 uçuşla Amsterdam, 1389 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1323 uçuşla Londra Heathrow ve 1318 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.