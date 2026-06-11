Haberler

İstanbul Havalimanı günlük 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Havalimanı, 1-7 Haziran'da günlük ortalama 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Amsterdam, Paris Charles de Gaulle, Londra Heathrow ve Frankfurt havalimanlarını geride bıraktı.

İstanbul Havalimanı, 1-7 Haziran'da günlük ortalama 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 1-7 Haziran'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Buna göre İstanbul Havalimanı bu dönemde, günlük ortalama 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1402 uçuşla Amsterdam, 1382 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1314 uçuşla Londra Heathrow ve 1297 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
AYM'den CHP'nin '128 milyar dolar' iddiasına ret

AYM'den Kılıçdaroğlu'nun yıllarca dile getirdiği iddiaya ret kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

86 yaşındaki Al Pacino'nun son halini görenler inanamadı

Yıllar ona da acımadı!

Jose Mourinho, Galatasaraylıların yanıp tutuştuğu yıldızı Real Madrid'e getiriyor

Galatasaray'a karşı yine yaptı yapacağını
Milyarder Elon Musk'ın Orta Doğu'daki, şirketleri İran'ın hedef listesinde

İran dünyanın en zenginini de hedef listesine ekledi

Fenerbahçe'den Aykut Kocaman için açıklama

Fenerbahçe'den açıklama geldi! Büyük ters köşe
Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı

Milli formamız için yaptığı yorum olay oldu!
Serkan Reçber'in Amedspor macerası 8 gün sürdü

Ünlü isim istifa etti, Amedspor macerası sadece 8 gün sürdü
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı