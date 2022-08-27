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Gümrük Muhafaza ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 ton uyuşturucu ele geçirdi

Ekonomi Haberleri

İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan operasyonda 2 ton captagon hap ele geçirildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek captagon yakalamasında görev alan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ediyorum" dedi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri bugün tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. İstanbul Ambarlı Limanına gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kg ağırlığında, 12.3 milyon adet captagon hap ele geçirildi.

Son dakika haberi! Gümrük Muhafaza ekiplerinin düzenlediği operasyonda tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

ÜLKEMİZDE ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK CAPTAGON MİKTARI

Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunun Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Muş, " İstanbul Ambarlı Limanına gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kg ağırlığında, 12.3 milyon adet captagon hap ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığının organizatörü olduğundan şüphelenilen yabancı uyruklu şahıs yurtdışına kaçmak isterken Havalimanında yakalandı. Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek captagon yakalamasında görev alan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ediyorum" dedi.

Son dakika haberi! Gümrük Muhafaza ekiplerinin düzenlediği operasyonda tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Bakanlığı İstanbul 3. Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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