Haberler

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, 'Platin Global 100 Ödülleri' etkinliğinde konuştu Açıklaması
Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, İstanbul Finans Merkezi'nin etki yatırımı merkezi olma potansiyelini vurguladı. Platin Global 100 Ödülleri etkinliği ile Türkiye'nin uluslararası başarıya katkı sağlayan şirketleri ödüllendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, dünyada etki yatırımı temasının işlendiği finansal merkezlerin çok fazla olmadığını belirterek, "Ülke içerisinde olduğu gibi çevre coğrafyalar için de İstanbul Finans Merkezi'nin bir etki yatırımı merkezi olabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla "Platin Global 100 Ödülleri" etkinliği, İstanbul Finans Merkezi VakıfBank Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlendi.

" Türkiye'nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi" mottosuyla 27 yılı geride bırakan Platin, Bağımsız Pazar Araştırma Şirketi Ipsos ile birlikte yürüttüğü araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin Global 100 endeksinde ülkeyi uluslararası arenada başarıyla temsil eden şirketleri "Etki Ekonomisi" temasıyla ödüllendirdi.

Borsa İstanbul, Takas İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Vakıfbank ve Ziraat Bankası sponsorluğunda gerçekleştirilen Platin Global 100 Ödülleri etkinliği, iş dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi.

Etkinlikte açılış konuşmalarının ardından enerji ve petrol, kimya ve plastik, maden, metal, otomotiv, ilaç, gıda, savunma, inşaat, ulaştırma, bilgi ve iletişim sektörlerinden şirket temsilcilerine ödülleri verildi.

"İstanbul Finans Merkezi'nin bir etki yatırımı merkezi olabileceğini düşünüyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, yaptığı konuşmada, etki yatırımının son 20 yılda gelişmiş bir kavram olduğunu belirterek, kurumsal şirketlerin etki raporlamasının önemine işaret etti.

Dağlıoğlu, Türkiye'nin de bu alanda hızlı ivme içinde olduğunu belirterek, "Türkiye'de sosyal etki tahlillerinin çıktığını gördük. Etki girişim sermayesi konularının kurulduğunu gördük. Önümüzdeki dönemde de bu alana ayrılan kaynakların artacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyada etki yatırımı temasının işlendiği finansal merkezlerin çok fazla olmadığına işaret eden Dağlıoğlu, "Burada rekabetçi avantaj sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Ülke içerisinde olduğu gibi çevre coğrafyalar için de İstanbul Finans Merkezi'nin bir etki yatırımı merkezi olabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

"En büyük hedefimiz, her alanda referans alınacak bir yayına imza atmak"

Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bahar Akgün de Platin Dergisi'nin Türkiye'nin en dinamik aylık ekonomi ve iş dünyası dergisi mottosuyla çıktığı yolda 27 yılı geride bıraktığını ifade etti.

Platin Dergisi'ni güçlü kılan ve rekabette öne çıkaran en önemli itici gücün tematik içerikleri olduğunu anlatan Akgün, "Platin ekibi, imza attığı her sayıda gelecek öngörüleri ve sektörel analizleriyle hem iş dünyasının hem de yeni iş modellerinin yarınına yön veriyor." dedi.

Akgün, en büyük hedeflerinin üretimden yatırıma, hizmetten teknoloji entegrasyonuna, inovasyondan insan kaynaklarına kadar her alanda referans alınacak yayına imza atmak olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
