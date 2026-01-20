İstanbul Finans Merkezi, uluslararası arenada iki ödül aldı

İstanbul Finans Merkezi (İFM) iki prestijli uluslararası ödül kazanarak Avrupa bölgesinde başarıya imza attı.

İFM'den yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul sektörünün en saygın organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri (International Property Awards) sahiplerini buldu.

Bu yıl Türkiye'yi temsil eden İstanbul Finans Merkezi, farklı kategorilerde elde ettiği iki ödülle büyük bir başarıya imza attı. İstanbul Finans Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kulesi ile Avrupa'nın En İyi Ticari Yüksek Yapısı, Ofis Alanları ve Avrupa'nın En İyi Ofis Gelişim projesi seçildi.

İstanbul Finans Merkezi yerli ve yabancı, finansal ve finansal olmayan kuruluşlara küresel standartlarda bir ekosisteme ve tüm dünya pazarlarına kolay erişim sunan, Türkiye'nin stratejik projelerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

Bu ödüllerle birlikte İstanbul Finans Merkezi, yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en seçkin gayrimenkul projeleri arasında yerini aldı. Uluslararası jüri tarafından değerlendirilen projeler, tasarım kalitesi, sürdürülebilirlik kriterleri, kullanıcı deneyimi ve mimari mükemmellik açısından incelendi.

Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri, dünyanın dört bir yanından konut ve ticari gayrimenkul profesyonellerine açık olup, sektördeki en yüksek başarı seviyelerini ödüllendiriyor. Afrika, Asya Pasifik, Avrupa, Amerika, Kanada, Birleşik Krallık ve Orta Doğu gibi farklı bölgelerde verilen ödüller, gayrimenkul sektöründe mükemmelliğin küresel göstergesi olarak kabul ediliyor.

"İFM, iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Finans Merkezi Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet İhsan Erdem, İstanbul Finans Merkezi'nin Türkiye'nin finansal geleceğini şekillendirecek, uluslararası piyasalara entegre, sürdürülebilir ve inovatif bir ekosistem sunmayı hedefleyen öncü bir proje olduğuna dikkat çekti.

Kazandıkları uluslararası ödüllerin İFM'nin küresel düzeydeki itibarının ne kadar yüksek olduğunu gösterdiğini belirten Erdem, şunları kaydetti:

"1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekare alışveriş merkezi, 26 bin araç kapasiteli otoparkı ve akıllı şehir yönetimi ile İstanbul Finans Merkezi, iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Proje, Türkiye ekonomisine sağladığı katkının ötesinde, bölgesel ve küresel finansın önemli merkezlerinden biri olma hedefini taşıyor. Bu ödüller, tüm ekip arkadaşlarımızın ve iş ortaklarımızın ileri görüşlü yaklaşımının ve kalite odaklı çalışmalarının bir sonucu olarak, İstanbul Finans Merkezi'nin küresel ligdeki güçlü ve saygın konumunu gösteriyor."