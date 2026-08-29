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İstanbul'daki alan "Milli Savunma Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" ilan edildi

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İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki alan, "Milli Savunma Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlenirken Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi'ne ek alan tahsis edildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki alan, "Milli Savunma Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlenirken Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi'ne ek alan tahsis edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Rumelihisarı (Konakları) Mahallesi'ndeki alan, "Milli Savunma Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilanına göre, İstanbul'daki "Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi"ne de ek alan tahsis edildi.

Kaynak: AA
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