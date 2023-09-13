İstanbul'da yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki ücretlere zam yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık ücretleri artırmaya karar verdi. Yurt ücretleri yüzde 36,84 oranında artırılarak 1300 lira olarak belirlendi. Ayrıca İBB'nin Yuvamız İstanbul kreşinin ücreti de yüzde 27,65 artışla 1200 lira oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36,84 artışla 1300 lira olması kararlaştırıldı.
İBB Meclisi Eylül Ayı Toplantısı'nın üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Mecliste, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2023 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.
Teklifte, İBB'nin Yuvamız İstanbul kreşinin aylık 940 lira olan ücretinin yüzde 27,65 artışla 1200 lira olması, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36,84 artışla 1300 liraya yükseltilmesi istendi.
Revize teklifte, ayrıca kentteki tuvalet kullanım ücretinin 1 liradan 2 liraya çıkarılması talep edildi.
Bu şekliyle oylanan madde, oy birliğiyle kabul edildi.
Zamlar, bu ay itibarıyla geçerli olacak.