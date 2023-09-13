İstanbul'da yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki ücretlere zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık ücretleri artırmaya karar verdi. Yurt ücretleri yüzde 36,84 oranında artırılarak 1300 lira olarak belirlendi. Ayrıca İBB'nin Yuvamız İstanbul kreşinin ücreti de yüzde 27,65 artışla 1200 lira oldu.