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İstanbul'da yoksulluk sınırı 64 bin lirayı aştı

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İstanbul Planlama Ajansı'nın yoksulluk raporuna göre, İstanbul'da yoksulluk sınırı 64 bin TL'yi geçerken yoksulluk oranı yüzde 18,3 seviyesine yükseldi. İstanbul'da halkın yüzde 62,5'i evlerini istedikleri gibi ısıtamadıklarını, yüzde 61,7'si giyim ihtiyacını karşılayamadığını ve yüzde 34'ü taze sebze/meyveye erişemediğini belirtti.

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA), 'Yoksulluk İstatistikleri' raporuna göre 2022'de yüzde 18,1 olan yoksulluk, 2023 yılında yüzde 18,3'e yükseldi. Eylül 2024 için açıklanan yoksulluk sınırı ise 64 bin lirayı geçti.

İSTANBULLULAR YETERLİ GIDAYA ERİŞEMEDİ

Rapora göre İstanbulluların yüzde 62,5'i evlerini istedikleri gibi ısıtamadı, yüzde 61,7'si kıyafet ihtiyacını gerektiği gibi karşılayamadı, yüzde 34'ü günlük olarak taze sebze ve meyveye erişemedi, yüzde 58,1'i iki günde bir et, tavuk ya da balıktan oluşan protein grubunu tüketemedi.

İstanbul'da yoksulluk sınırı 64 bin lirayı aştı
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

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Yorumlar (3)

SeyYah Saruhanli:

Gelde bunu makarnacılara anlat onlara göre nefes almak bile yeterli makarna kafi et yemesinler.

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Tugba null:

asgari ücret 17 bin. :)

3
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Üveys Uyanık:

asgari öcretli maaşı za değil diyen utansın iki yuzluler

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