İstanbul'da bir iş yerinde tutulan makak maymunu koruma altına alındı

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Fikirtepe'de bulundurulması yasaklı rhesus makak maymununu yakalayarak koruma altına aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, maymunu saklandığı yerden alırken iş yerinde bulunduran kişi hakkında işlem başlattı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bir iş yerinde tutulan, bulundurulması yasaklı türlerden rhesus makak maymununun koruma altına alındığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, bulundurulması yasaklı türlerden rhesus makak maymununun, Fikirtepe'de tutulduğu iş yerinden kaçarak, çatı ve balkonlarda gezinmeye başladığı belirtildi.

Bir vatandaşın ihbarıyla kolluk kuvvetleriyle harekete geçen DKMP ekiplerinin, makak maymununu saklandığı yerde yakalayarak, koruma altına aldığı aktarılan paylaşımda, maymunu iş yerinde bulunduran kişi hakkında da idari işlem uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
