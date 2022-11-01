İstanbul'daki esnaf odasından simide zam talebi: 8 TL'ye satılmalı

İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, İstanbul'da şu anda 5 TL'den satılan simide zam gelmesi gerektiğini söyledi. Özdemir, "Simidin maliyeti 5 lira, eski kar marjlarına gelmesi için 8 TL'ye satılması lazım. Önümüzdeki günlerde zam gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 5 liraya satılan 100 gramlık simide yeniden zam gündeme geldi. İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir simidin maliyetinin 5 lira olduğunu, önümüzdeki günlerde yeni zammın konuşulabileceğini belirtti.

"SİMİT 8 LİRAYA SATILMALI"

Özdemir, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın maliyetleri artırdığını vurgulayarak, "Mevcut durumda simidin maliyeti 5 lira. Simidin, açmanın ve poğaçanın eski kar marjlarına gelmesi için 8 TL'ye satılması lazım" dedi.

1 TEMMUZ'DA YÜZDE 25 ZAM GELMİŞTİ

İstanbul'da simide en son 1 Temmuz'da zam gelmişti. Simit o tarihten itibaren yüzde 25 zamla 5 liraya satılmaya başlanılmıştı.