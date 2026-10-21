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İstanbul'da serbest piyasada dolar 49,6030 liradan, avro 55,6980 liradan güne başladı

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İstanbul'da serbest piyasada dolar güne 49,6030 liradan, avro ise 55,6980 liradan başladı. Doların alış fiyatı 49,6010 lira, avronun alış fiyatı 55,6960 lira olurken dünkü satış fiyatları dolar için 49,5780 lira, avro için 55,7150 lira olarak kaydedilmişti.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,6030 liradan, avro 55,6980 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 49,6010 liradan alınan dolar, 49,6030 liradan satılıyor. 55,6960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,6980 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 49,5780 lira, avronun satış fiyatı ise 55,7150 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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