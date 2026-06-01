İstanbul'un yıllık enflasyonu Mayıs'ta yüzde 36,77 oldu

İTO verilerine göre, İstanbul'da Mayıs 2026'da perakende fiyatlar aylık %1,53, yıllık %36,77 artış gösterdi. En yüksek artış lokanta ve oteller grubunda yaşandı.

İstanbul'un Mayıs ayı enflasyonu belli oldu. Mayıs ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 1,53 olarak gerçekleşti. 2025 Mayıs ayına göre 2026 Mayıs ayında İstanbul'da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 36,77 olarak gerçekleşti.

2026 Mayıs ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 4,14, Konut harcama grubunda yüzde 3, Eğlence ve Kültür harcama yüzde 2,70, Ev Eşyası harcama grubunda yüzde 2,07, Giyim ve Ayakkabı harcama grubunda yüzde 1,84, Haberleşme harcama grubunda yüzde 1,47, Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 1,25, Eğitim harcama grubunda yüzde 0,96, Ulaştırma harcama grubunda yüzde 0,86, Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda 0,83, Sağlık Harcama grubunda yüzde 0,53 artış, Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda yüzde 0,03 azalış izlendi.

İstanbul'da 2026 Mayıs ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Lokanta ve Oteller Harcama grubunda yer alan ürün ve hizmetlerde piyasa koşulları, yaz dönemi ve tatil etkisine bağlı fiyat değişimleri, Konut harcamaları ve Eğlence ve Kültür Harcamaları gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde piyasa koşullarına bağlı fiyat değişimleri ile Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcama grubunda mevsim geçiş etkisinin devam etmesi etkili oldu. 2026 Mayıs ayında en yüksek grup artışı Lokanta ve Oteller harcama grubunda (yüzde 4,14), en yüksek grup azalışı ise Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda (0,03) izlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
