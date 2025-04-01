İstanbul'da Mart Ayında Fiyatlar Artış Gösterdi

İstanbul'da martta önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,79, toptan fiyatlar ise yüzde 2,30 artış kaydetti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndekslerinin mart ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, kentte, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 3,79, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2,30 arttı.

İstanbul'da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinin şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 46,23 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda yüzde 7,31, haberleşme harcamaları grubunda yüzde 4,50, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 4,22, konut harcamaları grubunda yüzde 3,59, ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 3,15, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 3,11, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 1,27, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 0,32, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 0,09, sağlık harcamaları grubunda yüzde 0,03, eğitim harcamaları grubunda yüzde 0,03 artış izlenirken, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 0,06 azaldı.

İstanbul'da 2025 Mart fiyat indeksinin belirlenmesinde alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda yer alan ürünlerde izlenen yukarı yönlü fiyat değişimleri, çeşitli mal ve hizmetler, haberleşme gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde izlenen fiyat değişimleri ile gıda harcamaları gruplarında yer alan ürünlerdeki mevsimsel fiyat değişimleri etkili oldu.

2025 Mart ayında en yüksek grup artışı yüzde 7,31 ile alkollü içecekler ve tütün harcamaları, en çok azalış 0,06 ile lokanta ve oteller harcama grubunda izlendi.

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve Şubat 2025'te yüzde 2,33 artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi mart ayında yüzde 2,30 arttı.

Martta bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 33,17, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 46,12 oldu.

Mart 2025'te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,83, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,64, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,64, madenler grubunda yüzde 1,59, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,39 artış, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,67 azalış gözlemlenirken, mensucat grubunda fiyat değişimi olmadı.

Yıllık ortalama bazda mart ayı gruplar itibarıyla artışlar sırasıyla, inşaat malzemelerinde yüzde 92,81, mensucatta yüzde 71,96, kimyevi maddelerde yüzde 47,09, gıda maddelerinde yüzde 43,70, yakacak ve enerjide yüzde 36,08, işlenmemiş maddelerde yüzde 34,44, madenlerde yüzde 30,02 artış şeklinde gerçekleşti.