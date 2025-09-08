İstanbul'da Market Denetimleri: 214 Milyon TL İdari Yaptırım Uygulandı

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, Ticaret Bakanlığına bağlı ekiplerin kentte denetimleri aralıksız sürdürdüğünü belirterek, 8 ay boyunca yaptıkları market denetimlerinde 13 bin 984 markete 214 milyon 94 bin liralık idari yaptırım uyguladıklarını söyledi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, İstanbul'un tüm ilçelerinde yerel ve ulusal marketler başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat, etiket ve haksız fiyat artışı denetimi yaptı.

Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı, etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına bakılarak haksız fiyat artışı olup olmadığı incelendi. Ayrıca manav reyonundaki meyve ve sebzelerin menşe ve geliş fiyatı bilgisi "Hal Kayıt Sistemi" üzerinden kontrol edildi.

Sarıyer'de gerçekleştirilen denetimlerde bir marketin manav reyonunda "Hal Kayıt Sisteminden" incelenen ürünlerin bazılarında halden alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki rakamda haksız fiyat artışı ve yanlış bildirim için tutanak tutuldu.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, denetimler sırasında yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 aydır okul malzemeleri ve kırtasiye ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, gıda, market, restoran kafe, toptan gıda ve toptan sebze halleri denetimlerine devam ettiklerini bildirdi.

İstanbul'da olduğu gibi Türkiye'nin 81 ilinde gıda öncelikli olarak denetimlerin devam ettiğini dile getiren Menteşe, "Yapılan denetimlerde fiyat etiketlerine bakıyoruz. Alışla satış arasında makul olmayan artış varsa onları inceleyip tutanak tutuyoruz. Burada sebze meyve ürünlerinin kimliğinde eksiklikler gördük. Hal Kayıt Sistemi'ndeki bildirimlerde buradaki ürünün üretim tarihi arasında farklılıklar vardı ve onları not aldık, tutanağa bağladık, bu tutanakları sonrasında inceleyeceğiz ve idari işlemler için gereğini yapacağız." diye konuştu.

"Son 3 haftayı kapsayan kırtasiye denetimlerinde 6 milyon 882 bin liralık idari yaptırım uyguladık"

Menteşe, son 3 haftayı kapsayan kırtasiye denetimlerinde yaklaşık 1500'e yakın iş yerini denetlediklerini belirterek, "Yaptığımız denetimlerde 216 bin 848 ürüne baktık. Burada 2 bin 174 yönetmeliklere aykırı durum tespit ettik ve bunun karşılığında 6 milyon 882 bin liralık idari yaptırım uyguladık." ifadelerini kullandı.

Market denetimlerine ilişkin de bilgi veren Menteşe, son 8 ayda yaklaşık 13 bin 984 market denetimi gerçekleştirdiklerini, bunların neticesinde 3 milyon 809 bin ürünü incelediklerini söyledi.

Bu incelemeler neticesinde 67 bin 623 aykırılık tespit ettiklerine işaret eden Menteşe, bunun karşılığında ise 214 milyon 94 bin liralık idari yaptırım uyguladıklarını aktardı.

Menteşe, Bakanlık tarafından restoran ve kafelerde de menülere yönelik denetimlerin devam ettiğini belirterek, "Son 8 ay içinde 18 bin 360 işletmeyi denetledik ve 1 milyon 639 bin 544 menünün yönetmeliğe aykırı olduğunu tespit ettik. Bu aykırılıklar karşısında 45 milyon 248 bin lira idari yaptırım uyguladık." dedi.

"Ticaret Bakanlığı olarak halka sunulan tüketim ve toptan ürünlere yönelik denetimlere aralıksız devam ediyoruz"

Menteşe, Ticaret Bakanlığı olarak halka sunulan tüketim ve toptan ürünlere yönelik denetimlere devam edildiğini, kentte denetimlerin aralıksız sürdüğünü aktardı.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Menteşe, "Diğer Bakanlıkların da yaptığı uygulamalar var. Vatandaşlarımız alışverişe çıkmadan önce mutlaka bu uygulamalara girsinler. Orada hangi ürünü alacaklarsa nerede daha uygun olduğunu görebiliyorlar. Yine sahada karşılaşılan durumu e-devlet üzerinden veya Alo 175 Tüketici Danışma Hattı üzerinden bu durumları bizlere bildirebilirler." ifadelerini kullandı.

Menteşe, incelemeler sonucu tutanakların Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletildiğini sözlerine ekledi.

Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler İstanbul'da Avrupa Yakası'nda 29, Anadolu Yakası'nda ise 14 ekip olmak üzere toplam 43 ekiple denetimlerini sürdürüyor.