Haberler

İstanbul'da İSPARK ücretlerine yüzde 62,5'e varan zam

İstanbul'da İSPARK ücretlerine yüzde 62,5'e varan zam
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla İSPARK ücretlerine zam geldi. Alınan kararla İSPARK ücretlerine yüzde 62,5'e varan zam yapılırken; bazı ilçelerde günlük park bedeli 650 TL'ye dayandı.

  • İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 62,5'e varan zam yapıldı.
  • İSPARK'ın yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.
  • Bazı ilçelerde günlük park bedeli 650 TL'ye dayandı.

İstanbul'da İSPARK ücretlerine yüzde 62,5'e varan zam yapılırken; bazı ilçelerde günlük park bedeli 650 TL'ye dayandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi' aralık ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

CHP OYLARIYLA KABUL EDİLDİ

Mecliste, İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 62,5'e varan oranlarda zam yapılması teklifi görüşüldü.

Meclis'te yapılan oylamada, İSPARK otopark ücretlerine zam teklifine AK Parti "hayır" oyu verirken, teklif CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. İSPARK'ın yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

YÜZDE 62,5 ZAM GELDİ

Alınan kararla kentte işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 62,5'e varan oranlarda zam yapıldı. Alınan zam kararıyla birlikte bazı ilçelerde günlük park bedeli 650 TL'ye dayandı.

ORMAN, KORU VE MESİRE ALANLARINA GİRİŞ ÜCRETLERİNE ZAM TALEBİ

Öte yandan Meclis'te, orman, koru ve mesire alanlarına giriş ücretlerine artış yapılması teklifi görüşüldü.

Buna göre, söz konusu yerlere giriş ücretinin otomobiller için 170 liradan 250 liraya, minibüs, kamyonet ve panelvan için 420 liradan 550 liraya, midibüs için 750 liradan 1000 liraya, otobüs ve kamyon için 1500 liradan 2 bin liraya, motosiklet için de 100 liradan 140 liraya çıkarılması istendi.

Taksi duraklarında, taksilerin giriş çıkış ücretinin 25 liradan 30 liraya, günlük ücretin ise 100 liradan 140 liraya çıkarılması önerildi.

MEZARLIK ÜCRETLERİNE DE ZAM

Öte yandan İBB Meclisince 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak cenaze hizmetleri ve mezarlık ücretlerine de geçtiğimiz gün zam gelmişti. Yeni tarifeye göre, Karacaahmet, Nakkaştepe, Zincirlikuyu ve Aşiyan gibi birinci grupta yer alan mezarlıklardaki boş yerlerin ücreti yüzde 200 zamlanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İSPARK ücretlerine en son 12 Haziran 2024'te yüzde 50'ye varan oranlarda, 12 Aralık 2024'te de yüzde 115'e varan oranlarda zam yapılmıştı.

Kaynak: AA / Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (23)

Haber Yorumlarıadalet:

ekoya yetmiyor soydunuz lan milleti

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi com:

Beni her ne kadar soysalarda, YOKLUĞA gönderecek kadar soyabilirlermi ? Yokluk derken kainat dan evvelki eyaletden bahs ediyorum. O eyalet çok kıymetlidir. Kainat ın kaderidir.

yanıt5
yanıt2
Haber YorumlarıÇengelköylü:

İBB Yİ YÖNETENLERŞN SON ÇIRPINIŞLARI GİDERAYAK NE KOPARIRLARSA KAR SANIYORLAR BUNLARDA MERHAMET VİCDAN YOK OLMAYACAKTA

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıSelim Demir:

az bile gelmiş haktır makarnacılara

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTevfik Sahin:

yuhhhhhh

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi com:

Hiç bir şeyi yuhlamamalıyız. Yuhlamadan çözümler bulmalıyız problemlere. Hiç bir şey incinmemeli. Üzülmemeli.

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıVatanperver adam:

ohh ohhhh suyundan da kooyyy

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Yanğıl:

Herşeye zamda bakalım asgari ücret ne olacak. Bu düşünen yok

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı

Özcan Deniz'in mal varlığını duyan inanamadı! Emlakçı tek tek açıkladı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı

Özcan Deniz'in mal varlığını duyan inanamadı! Emlakçı tek tek açıkladı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
Bu kentte ödemeler artık Bitcoin ile yapılıyor

Nakit para tarih oldu! O kentte ödemeler artık bu yöntemle yapılıyor
Avustralya'da nefes kesen olay: Paraşütçünün yedek paraşütü uçağın kuyruğuna takıldı

Havada nefes kesen dakikalar: Paraşütçünün yaşam mücadelesi kamerada
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
title