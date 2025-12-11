İstanbul'da İSPARK ücretlerine yüzde 62,5'e varan zam yapılırken; bazı ilçelerde günlük park bedeli 650 TL'ye dayandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi' aralık ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

CHP OYLARIYLA KABUL EDİLDİ

Mecliste, İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 62,5'e varan oranlarda zam yapılması teklifi görüşüldü.

Meclis'te yapılan oylamada, İSPARK otopark ücretlerine zam teklifine AK Parti "hayır" oyu verirken, teklif CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. İSPARK'ın yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

YÜZDE 62,5 ZAM GELDİ

Alınan kararla kentte işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 62,5'e varan oranlarda zam yapıldı. Alınan zam kararıyla birlikte bazı ilçelerde günlük park bedeli 650 TL'ye dayandı.

ORMAN, KORU VE MESİRE ALANLARINA GİRİŞ ÜCRETLERİNE ZAM TALEBİ

Öte yandan Meclis'te, orman, koru ve mesire alanlarına giriş ücretlerine artış yapılması teklifi görüşüldü.

Buna göre, söz konusu yerlere giriş ücretinin otomobiller için 170 liradan 250 liraya, minibüs, kamyonet ve panelvan için 420 liradan 550 liraya, midibüs için 750 liradan 1000 liraya, otobüs ve kamyon için 1500 liradan 2 bin liraya, motosiklet için de 100 liradan 140 liraya çıkarılması istendi.

Taksi duraklarında, taksilerin giriş çıkış ücretinin 25 liradan 30 liraya, günlük ücretin ise 100 liradan 140 liraya çıkarılması önerildi.

MEZARLIK ÜCRETLERİNE DE ZAM

Öte yandan İBB Meclisince 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak cenaze hizmetleri ve mezarlık ücretlerine de geçtiğimiz gün zam gelmişti. Yeni tarifeye göre, Karacaahmet, Nakkaştepe, Zincirlikuyu ve Aşiyan gibi birinci grupta yer alan mezarlıklardaki boş yerlerin ücreti yüzde 200 zamlanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İSPARK ücretlerine en son 12 Haziran 2024'te yüzde 50'ye varan oranlarda, 12 Aralık 2024'te de yüzde 115'e varan oranlarda zam yapılmıştı.