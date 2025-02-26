Bankacılık işlemlerine büyük değişiklik! Yüzü tespit edilemeyen ATM'den para çekemeyecek

ATM'lerde yeni dönem! Kameralar tanımazsa para çekilemeyecek
Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu

Trump'tan skandal video! Hayalindeki Gazze'yi görücüye çıkardı
Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç

Son ankette Erdoğan ikisine de rakip oldu! Çıkan sonuç enteresan
Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi

İnsan insana bunu nasıl yapar? Görüntüyü izlerken kanınız donacak

İstanbul'da Güzellik Merkezleri Kapanma Sürecine Giriyor

İstanbul'da Güzellik Merkezleri Kapanma Sürecine Giriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, ekonomik zorluklar ve azalan talep nedeniyle 450 güzellik merkezi devren kiralık veya satılık durumda. Bir zamanlar popüler yatırım alanı olan güzellik merkezleri, artan maliyetler ve rekabetin yoğunlaşması nedeniyle kapanma aşamasına geldi.

İstanbul'da güzellik merkezleri kapanma sürecine girdi. Mega kentte şu anda 450 güzellik merkezi devren kiralık ya da satılık durumda. Bir zamanlar popüler bir yatırım olan bu işletmeler, son dönemde azalan talep ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya.

Son yıllarda popüler bir yatırım alanı olan güzellik merkezleri kapanma sürecine giriyor. Türkiye genelinde bin 900, İstanbul'da ise yaklaşık 450 güzellik merkezi emlak sitelerinde devren kiralık veya satılık olarak yer alıyor. Bir zamanlar hızla açılan ve yatırımcılar tarafından popüler bir sektör olarak görülen, fenomenler ve influencer'lar tarafından yürütülen kampanyalarla da popüler hale gelen güzellik merkezleri, şimdi kapanma aşamasına gelmiş durumda. İşletmeciler, artan kiralar, maliyetler ve azalan talep nedeniyle faaliyetlerini devretmek ya da sonlandırmak zorunda kalıyor. Bu durum, sektördeki geleceğe dair belirsizlikleri artırırken, yatırımcılar ve girişimciler için yeniden yapılanma sürecini ve stratejik kararları almayı zorunlu hale getiriyor.

Dilan Polat'ın yükselttiği sektör krize giriyor: güzellik merkezleri kapanıyor

Dilan Polat gibi fenomenlerin öncülüğünde popülerleşen "güzellik merkezi açma" trendi, günümüzde eski cazibesini kaybetmiş durumda. Emlak sitelerindeki ilanlarda, kafe ve restoranlardan sonra en fazla devren kiralık veya satılık ilanının güzellik merkezlerine ait olduğu görülüyor. Güzellik merkezlerinin sayısının artması, rekabetin yoğunlaşmasına ve gelirlerin düşmesine yol açarken, yüksek kiralar, artan maliyetler ve azalan talep de birçok işletmenin ayakta kalmasını güçleştiriyor. Türkiye genelinde bin 900, İstanbul'da ise yaklaşık 450 güzellik merkezi emlak sitelerinde devren kiralık veya satılık olarak dikkat çekiyor. - İSTANBUL

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Kameralar tanımazsa para çekemeyeceğiz
img

Ünlü iş insanının oteli viraneye döndü! Alıcı aranıyor
img

Tamer Karadağlı'dan Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?

Diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?
Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi! Aylık geliri dudak uçuklattı

Mahkemeden Mehmet Ali Erbil'i yıkan hapis talebi
MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
Köprüde çırılçıplak intihar girişimi

Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi

Tanıyabildiniz mi? Bütün İstanbul'u böyle gezdi
Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan 'altın kart' satışına başlıyor

Trump bu parayı getirene hem vatandaşlık hem de oturma izni verecek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.