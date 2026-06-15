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İstanbul'da çok sayıda egzotik hayvan türü koruma altına alındı

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Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP ekipleri, İstanbul'da bir adreste yaptığı denetimde tarantula, yılan, akrep, iguana ve Afrika dev salyangozu gibi izinsiz bulundurulan çok sayıda egzotik hayvana el koydu. Hayvanlar koruma altına alınırken, şahsa idari para cezası kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce İstanbul'da yapılan denetimde, aralarında tarantula, yılan, akrep, iguana, savan varanı, papağan, su kaplumbağası ve Afrika dev salyangozlarının da bulunduğu çok sayıda egzotik türe el konuldu.

DKMP'nin NSosyal hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, gelen ihbarı değerlendiren ekiplerin, kolluk kuvvetleriyle İstanbul'da bir adreste denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan çok sayıda egzotik türün tespit edildiği aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Aralarında tarantula, yılan, akrep, iguana, savan varanı, papağan, su kaplumbağası ve Afrika dev salyangozlarının da bulunduğu canlılara el konuldu. Canlılar koruma altına alınırken ilgili şahıs hakkında Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Yaban hayvanlarının izinsiz bulundurulmasına yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
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