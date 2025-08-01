İstanbul'da Dolar ve Euro'nun Güncel Fiyatları

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İstanbul serbest piyasada dolar 40,6690 liradan, avro ise 46,5370 liradan satışa başladı. Doların önceki satış fiyatı 40,5900 lira, avronun ise 46,4230 lira olarak kaydedilmişti.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,6690 liradan, avro 46,5370 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 40,6670 liradan alınan dolar, 40,6690 liradan satılıyor. 46,5350 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 46,5370 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,5900, avronun satış fiyatı ise 46,4230 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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