İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı?

İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı?
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İstanbul serbest piyasada dolar 39,2610 liradan, avro ise 44,6730 liradan işlem görmeye başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 39,2440 lira, avronun ise 44,4710 lira olarak kaydedilmişti.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,2610 liradan, avro 44,6730 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 39,2690 liradan alınan dolar, 39,2610 liradan satılıyor. 44,6710 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,6730 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 39,2440 lira, avronun satış fiyatı ise 44,4710 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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