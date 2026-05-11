Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve euro fiyatları, yeni haftaya artış göstererek başladı. Dolar 45,3780 liradan, avro ise 53,3170 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada 45,3760 liradan alınan dolar 45,3780 liradan satılıyor. 53,3150 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,3170 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 45,3650, avronun satış fiyatı ise 53,4640 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu