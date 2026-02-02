Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 43,5010 liradan, avro ise 51,5710 liradan haftaya başladı. Cuma günü dolar 43,4980, avro ise 51,5470 lira seviyelerindeydi.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,5010 liradan, avro 51,5710 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 43,4990 liradan alınan dolar, 43,5010 liradan satılıyor. 51,5690 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,5710 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 43,4980, avronun satış fiyatı ise 51,5470 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
