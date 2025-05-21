İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları Artış Gösterdi
İstanbul serbest piyasada dolar 38,8620 liradan, avro 44,0920 liradan işlem görmeye başladı. Dün dolar 38,8290 lira, avro ise 43,7920 lira seviyesindeydi.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,8620 liradan, avro 44,0920 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,8600 liradan alınan dolar, 38,8620 liradan satılıyor. 44,0900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,0920 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 38,8290 lira, avronun satış fiyatı ise 43,7920 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi